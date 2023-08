"Comigo você nunca mais jogará". Luis Enrique e a nova polêmica no PSG

O Paris Saint-Germain (PSG) parece não conseguir ter um momento de tranquilidade. Após as polêmicas envolvendo a permanência ou saída de craques como Kylian Mbappé e Neymar, um novo escândalo surgiu nos bastidores do clube campeão francês.

De acordo com informações apuradas pelo Le Parisien, relacionadas aos métodos do treinador aplicados no time, Luis Enrique não está satisfeito com a postura de Marco Verratti, que estaria tentando forçar sua saída da equipe. Supostamente, o treinador teria dito: "Comigo, você nunca mais jogará", desencadeando uma discussão entre os dois.

É importante destacar que o jogador italiano de 30 anos tem sido alvo de fortes rumores de transferência para clubes da Arábia Saudita, e a possibilidade de se juntar a Neymar, seu ex-companheiro de equipe, no Al Hilal, está sendo considerada.

Vale lembrar que Marco Verratti está no PSG desde 2012, quando chegou vindo do Pescara. No entanto, mesmo após uma pré-temporada em que foi bastante utilizado, ainda não teve minutos oficiais nesta que já é a sua 12ª temporada na capital francesa.

Leia Também: Pia Sundhage é demitida da seleção brasileira feminina