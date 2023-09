Oficial: Reguilón troca Tottenham por Manchester United

O Manchester United oficializou, nesta sexta-feira, a chegada de Sergio Reguilón, em um acordo com o Tottenham, em regime de empréstimo, válido até o final da atual temporada.

"Na vida, é preciso estar preparado para todas as situações, e a oportunidade de representar este grande clube com uma história tão rica é algo que não poderia recusar", afirmou o jogador em declarações aos canais oficiais do clube de Old Trafford.

"Após conversar com o treinador, sei o que ele espera de mim, e estou pronto para fazer a minha parte em ajudar a equipe a alcançar o sucesso. Acredito que posso contribuir para o Manchester United nesta temporada. Estou pronto para lutar por este grupo e demonstrar as minhas habilidades a todos", acrescentou.

Lembrando que o lateral-esquerdo, de 26 anos, já havia sido emprestado pelos Spurs ao Atlético de Madrid na temporada anterior, esta é uma nova cessão, desta vez continuando na Premier League, após ter participado na pré-temporada com a equipe londrina.

??️



Sergio Reguilon has signed up for the 2023/24 season! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023

