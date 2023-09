Sergio Ramos vai abdicar de fortuna para regressar ao Sevilla

Sergio Ramos está, ao que tudo indica, na iminência de regressar ao Sevilla, clube no qual completou formação, pouco mais de dois meses do final do contrato que manteve com o Paris Saint-Germain ao longo das duas últimas temporadas.

O jornal espanhol Mundo Deportivo revela, esta segunda-feira, que o jogador de 37 anos tem tudo acordado com o time andaluz tendo em vista a assinatura de um contrato válido por uma época, com um salário de pouco mais de dois milhões de euros brutos (mais de 13 milhões de reais).

Uma prova inequívoca do amor que o internacional espanhol nutre pelo antigo clube, visto que teria em mãos propostas bem mais tentadoras, particularmente, da Arábia Saudita, que há muitos meses o vinha sondando.

O Al-Ittihad, equipe orientada por Nuno Espírito Santo, estaria na disposição de pagar 20 milhões de euros ao jogador. Já na Turquia, o Galatasaray teria 'acenado' com uma oferta na ordem dos 11 milhões de euros.