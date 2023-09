Manchester United já tem (inesperada) alternativa a Antony e Jadon Sancho

O Manchester United enfrenta atualmente uma nova questão nas alas de ataque devido às controvérsias envolvendo Antony e Jadon Sancho. Antony foi acusado de violência doméstica, enquanto Jadon Sancho esteve envolvido em uma troca de palavras com Erik ten Hag.

Ambos os jogadores foram afastados do elenco principal, deixando o treinador neerlandês com escassez de opções para a posição. De acordo com o jornal britânico Daily Mail desta terça-feira, os dirigentes do Manchester United estão considerando uma possível incursão no mercado de transferências para resolver essa questão.

A mesma fonte sugere que uma das opções em consideração é a contratação de Anwar El Ghazi. O jogador está atualmente sem contrato, após rescindir com o PSV na semana passada, e também tem interessados na Arábia Saudita.

Devido à sua condição de jogador "livre", o internacional dos Países Baixos poderia potencialmente ingressar no Old Trafford mesmo após o encerramento da janela de transferências, reintegrando assim a Premier League, onde já teve passagens por Aston Villa e Everton.

