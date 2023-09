Acordo fechado. Barcelona e Xavi vão renovar contrato... com precauções

O Barcelona chegou, de uma vez por todas, a um acordo com Xavi Hernández tendo em vista a renovação do atual contrato, que termina já em junho do próximo ano de 2024. Acordo esse que contempla uma série de precauções.

De acordo com informações adiantadas, este domingo, pelo jornal espanhol Marca, o novo vínculo entre ambas as partes será válido por apenas mais uma temporada. Ou seja, até o final da campanha 2024/25.

O entendimento contemplará, ainda, uma cláusula que prevê a renovação por uma temporada, mas apenas se o espanhol conseguir conquistar títulos com o plantel.

Se isso não acontecer, a continuidade do técnico de 43 anos só será possível caso ambas as partes se sentem à mesa para uma nova rodada de negociações.

Leia Também: Felipão pede desculpa por início ruim e coloca Libertadores como meta do Atlético-MG