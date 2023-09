Jogador do Nice ameaça saltar de viaduto. Operações em curso no local

Segundo a "BFM Nice Côte d'Azur", um jogador profissional do Nice, da Ligue 1, ameaça saltar do viaduto de Magnan, na França. Estão em curso negociações com um psicólogo do clube que se deslocou ao local. Os serviços de emergência e a polícia estão no local.

O viaduto em questão encontra-se a uma altura de cerca de 100 metros e está situado na rodovia A8 de Nice, na direção Itália-Aix.

Devido a estes acontecimentos, o Nice já cancelou todo os compromissos de imprensa marcados para esta sexta-feira.

[Notícia em atualização]

[Notícia atualizada às 06h57]