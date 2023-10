Real Madrid goleia Osasuna por 4 a 0 com golaço de Vini Jr pela La Liga

MACEIÓ, AL (UOL-FOLHAPRESS) - O Real Madrid não teve dificuldade em vencer o Osasuna por 4 a 0 neste sábado (7) pela 9ª rodada da La Liga, no Santiago Bernabéu, na Espanha, com direito a golaço driblando o goleiro do brasileiro Vinícius Júnior. O Real marcou com Bellingham (2x), Vinícius Júnior e consagrou a goleada com Joselu.

O resultado mantém o Real Madrid na liderança da La Liga com 24 pontos, enquanto o Osasuna cai para a 10ª posição, com 10 pontos somados.

Os galaticos voltam a campo no dia 21, contra o Sevilla e no dia seguinte o Osasuna encara o Granada.

Artilheiro do campeonato. Bellingham assume a artilharia da La Liga com 9 gols marcados na competição.

COMO FOI O JOGO

Desfalques mudam jogo do Real. Rodrygo começou no banco de reservas enquanto Tchouaméni assumiu a posição na zaga, devido aos desfalques de Éder Militão e Nacho Fernández. Modric foi titular novamente.

As mudanças proporcionaram ao Real Madrid um primeiro tempo com um ritmo moderado, mas suficiente para colocá-los à frente no placar e oferecer lances esporádicos de perigo. O Osasuna, por outro lado, só se mostrou perigoso nos minutos finais, aproveitando-se da lentidão dos donos da casa.

No início do segundo tempo, o Madrid assumiu o controle do jogo. Imediatamente, os anfitriões ampliaram a vantagem com um gol de Bellingham e criaram diversas outras oportunidades, que resultaram em mais dois gols ao longo da etapa, um de Vinicius Jr. e outro de Joselu. Após o quarto gol, aos visitantes restou apenas se defender, mas eles não conseguiram se recuperar no jogo.

REAL MADRID

Kepa, Carvajal (Lucas Vázquez), Tchouaméni, Rüdiger, Mendy, Camavinga, Modric (Brahim Díaz), Valverde, Bellingham (Ceballos), Vini Jr. (Rodrygo) e Joselu. T.: Carlo Ancelotti.

OSASUNA

Sergio Herrera, Rubén Peña, Catena, David García, Juan Cruz, Moncayola (Ibáñez), Torró, Oroz, Rubén García (Arnáiz), Budimir (Chimy Ávila) e Areso. T.: Jagoba Arrasate.

Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández

Cartões amarelos: Rüdiger, Tchouaméni (RMD)

Cartões vermelhos: x

Gols: Bellingham (RMD), aos 8' do 1º T e aos 9 do 2ºT; Vinícius Júnior (RMD), aos 19' do 2ºT e Joselu (RMD), aos 24' do 2ºT