Real Madrid perto de renovar com cinco jovens estrelas

O Real Madrid está perto de renovar com cinco de suas principais estrelas, incluindo Éder Militão, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Fede Valverde e Vinícius Júnior. O objetivo é anunciar as renovações antes do final de outubro.

Segundo o jornal espanhol As, os cinco jogadores assinarão novos contratos até 2028, com uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros. Isso significa que o Real Madrid espera mantê-los no Santiago Bernabéu por muitos anos.

As negociações com os jogadores e seus agentes estão em andamento há mais de um ano, mas avançaram nas últimas semanas. A expectativa é que o anúncio das renovações seja feito em breve.

As renovações são um sinal de que o Real Madrid está comprometido com o futuro. O clube quer manter sua base jovem e competitiva por muitos anos.