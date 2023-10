Corinthians se preocupa e estuda arsenal de jogadas ensaiadas do Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians do técnico Mano Menezes está preocupado com a bola parada do Santos de Marcelo Fernandes antes do clássico deste domingo (29), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mano e os demais membros da comissão técnica do Corinthians estudam o repertório de jogadas ensaiadas do Santos antes do clássico. Dos 12 gols do Santos nos seis jogos com Marcelo Fernandes, sete tiveram origem na bola parada.

O maior trunfo do Peixe é o jogo aéreo do zagueiro Joaquim, que fez o primeiro gol na vitória sobre o Coritiba, na Vila Belmiro.

O arsenal do Santos, porém, não se limita aos cruzamentos. Contra o Coritiba, o Peixe executou o ensaio de uma "briga fake" em uma cobrança de falta com Lucas Lima, Jean Lucas e Marcos Leonardo. Marcos fingiu estar irritado e saiu da bola, mas recebeu o passe e quase marcou.

Corinthians também vai bem

O Corinthians de Mano Menezes também tem se destacado no jogo aéreo ofensivo e defensivo.

Nos dois últimos jogos, o zagueiro Gil recebeu no segundo pau e deu assistências para Giuliano e Romero marcarem diante do América-MG e Cuiabá.

Defensivamente, o Timão está seguro nesse quesito e só levou dois gols com origem na bola parada, em sobras de escanteios contra São Paulo e Fortaleza.

A comissão de Mano se preocupa demais com esse aspecto e espera ensaiar bem as jogadas para surpreender o Santos e também criar antídotos para não sofrer.

Luta contra o rebaixamento

O Corinthians começará a 30ª rodada na 14ª colocação, com 36 pontos, enquanto o Santos é o 16º, com 33. Vencer o clássico para o Timão representaria afundar o Peixe e ficar mais longe do Z4. O Santos, porém, tem a chance de vencer na Neo Química Arena e ultrapassar o rival na tabela.

No primeiro turno, ainda com Odair Hellmann, o Santos perdeu por 2 a 0 para o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo na Vila Belmiro. Os gols foram de Ruan Oliveira e Yuri Alberto.Estádio: Néo Quimica Arena, em Itaquera (SP)

Horário: Às 18h30 deste domingo (29)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Transmissão: Premiere, streaming e internet

