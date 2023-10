Ídolo alemão detona Bola de Ouro para Messi: 'uma farsa'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A oitava Bola de Ouro recebida por Messi não agradou Lothar Matthäus, ex-jogador alemão. Matthäus definiu a eleição do argentino como o Bola de Ouro como "uma farsa". Na visão dele, Haaland deveria ter sido considerado o melhor jogador da última temporada.

"Durante todo o ano passado, Haaland rendeu melhor que Messi. Não é merecido que Messi ganhe. Para mim, não há forma de evitar Haaland. A eleição é uma farsa, embora eu seja fã do Messi", disse Matthäus ao canal "Sky Sports".

Matthäus, que foi o Bola de Ouro em 1990, citou os feitos de Haaland ao longo da temporada passada em relação aos de Messi, que conquistou a Copa do Mundo com a Argentina. "Uma Copa do Mundo conta mais que qualquer outra coisa. Para mim, Haaland é o melhor jogador dos últimos 12 meses. Ganhou títulos importantes com o Manchester City e bateu recordes de gols no processo", disse.

Melhor do mundo para Matthäus, Haaland ficou em segundo lugar na premiação. Mbappé ficou com o terceiro lugar. Vini Jr. ficou em sexto e foi o melhor brasileiro.

A premiação contou com votos de 50 jornalistas de diferentes países do mundo. Cada um deles teve que montar o seu top-5 em uma lista já pré-definida pela revista "France Football", que organiza o prêmio.