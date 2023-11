Messi ostenta a oitava Bola de Ouro em Miami e diz: "sinto-me em casa"

Lionel Messi, atual campeão do Mundo e vencedor da sua oitava Bola de Ouro, está vivendo os últimos momentos de uma carreira que ficará para sempre na história do futebol.

O jogador natural de Rosário foi homenageado pelos torcedores do clube norte-americano na noite desta sexta-feira, durante um jogo de preparação contra o New York City FC. Antes do jogo, que a sua equipe perdeu por 1-2, La Pulga pôde avaliar o carinho que lhe foi prestado. Foi uma noite de festa, na qual o ex-jogador do PSG não escondeu as suas ambições.

Com a Bola de Ouro nas mãos e iluminado apenas pelos celulares dos torcedores presentes, o argentino dirigiu-se ao centro do gramado do Estádio DRV PNK, em Fort Lauderdale, na Florida, para ostentar o seu oitavo troféu individual, 14 anos após o primeiro título. O ex-jogador do Barcelona foi recebido com aplausos, incluindo um coro de "Messi, Messi, Messi", procedente de bancadas quase lotadas. Foi uma oportunidade para também ele expressar o seu bem-estar absoluto na Flórida.

"Para mim, é maravilhoso poder partilhá-lo convosco [o troféu da Bola de Ouro]. Quero agradecer a todos as pessoas de Miami, e não apenas aos que estão aqui esta noite, por me terem recebido a mim e à minha família. Mostram-me amor e fazem-me sentir em casa. É uma cidade cheia de latinos onde me sinto em casa", reconheceu.

