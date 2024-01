Relembre a trajetória de Zagallo como jogador, treinador e coordenador da seleção

LUÍS CURRO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mario Jorge Lobo Zagallo se destacou pelos títulos que venceu como jogador, como técnico e como coordenador da seleção brasileira.

Conquistou quatro vezes a Copa do Mundo, disputada desde 1930: duas como jogador (Suécia-1958 e Chile-1962), uma como treinador (México-1970) e uma como auxiliar técnico (EUA-1994).

Além dele, somente o alemão Franz Beckenbauer (Alemanha-1974 e Itália-1990) e o francês Didier Deschamps (França-1998 e Rússia-2018) ganharam a Copa como jogador e técnico.Confira os números da carreira da Zagallo



ZAGALLO NAS COPAS

Como jogador (1958/1962)

12 jogos

10 vitórias

2 empates

0 derrota



Como treinador (1970/1998)

13 jogos

10 vitórias

1 empate

2 derrotas



Como assistente/coordenador (1994/2006)

12 jogos

9 vitórias

2 empates

1 derrotaTotal

37 jogos

29 vitórias

5 empates

3 derrotas



TRAJETÓRIA PESSOAL

1931

Nasce em Maceió no dia 9 de agosto

1948

Defende o América-RJ

1950

Transfere-se para o Flamengo

1953

Campeão estadual

1954

Campeão estadual

1955

Campeão estadual

Casa-se com Alcina de Castro, com quem teve dois filhos e duas filhas

1958

Passa a jogar no Botafogo e na seleção brasileira

Conquista a Copa do Mundo, na Suécia

1961

Campeão estadual

1962

Campeão estadual

Conquista a Copa do Mundo, no Chile

1965

Pendura as chuteiras e decide ser técnico

1966

Assume o comando do Botafogo

1967

Campeão estadual

1968

Campeão estadual

Campeão da Taça Brasil

1970

Assume a seleção no lugar de João Saldanha

Conquista a Copa do Mundo, no México

1971

Campeão estadual com o Fluminense

1972

Campeão estadual com o Flamengo

1974

Quarto colocado na Copa do Mundo, na Alemanha

1976-1978

Dirige a seleção do Kuait

1978-1981

Treina Botafogo, Al Hilal, Fluminense e Vasco

1981-1984

Dirige a seleção da Arábia Saudita

1984-1989

Treina Flamengo, Botafogo e Bangu

1989

Dirige a seleção dos Emirados Árabes

1990-1991

Treina o Vasco

1994

Como auxiliar técnico, conquista a Copa do Mundo, nos EUA

Assume a seleção no lugar de Carlos Alberto Parreira

1996

Fatura o bronze na Olimpíada de Atlanta

1997

Conquista a Copa América, na Bolívia

Conquista a Copa das Confederações, na Arábia Saudita

1998

Vice-campeão na Copa do Mundo, na França

1999-2000

Treina a Portuguesa

2001

Treina o Flamengo

Campeão estadual

Campeão da Copa dos Campeões

2006

É coordenador técnico da seleção, eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo, na Alemanha

