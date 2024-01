Atleta espanhola morre aos 23 anos após desmaiar em treino

O Club Atletismo Celtíberas informou, esta segunda-feira (22), que Alba Cebrián Chiva morreu depois de sofrer um ataque cardíaco durante um treino. A atleta espanhola de 23 anos era especialista em provas de obstáculos e corridas de montanha.

"Todas as pessoas que fazem parte do Club Atletismo Celtíberas estão desoladas por terem de comunicar o falecimento da nossa companheira Alba Cebrián Chiva. Vamos manter-nos unidos neste momento de dor. Iremos te recordar sempre, Alba", diz o comunicado do clube espanhol.

A MARCA revela que a atleta desmaiou no local, tendo sido primeiramente socorrida por um médico antes de chegar a ambulância e ser transportada para o hospital. Alba Cebrián Chiva ficou em uma Unidade de Tratamento Intensivo durante vários dias mas acabou não resistindo.