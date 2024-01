Tem 62 anos e ainda joga: "Sou um escolhido por Deus"

Aos 62 anos, Robert Carmona não pensa em se aposentar do futebol, mesmo tendo disputado mais de 2.000 jogos por quase 50 clubes diferentes em uma carreira que começou em 1976 e que já foi reconhecida pelo Guinness World Records como a mais longa de todos os tempos.

Em entrevista ao jornal espanhol Sport, o uruguaio atribui sua longevidade à paixão que sente pelo esporte e a uma "ajuda" divina. "Sou um escolhido por Deus, tenho certas virtudes que os outros não têm", disse.

Carmona afirma que vive cada dia como se fosse o primeiro. "Me sinto jovem, me levanto com a ilusão de que mais um clube vai me contratar. É o meu trabalho, minha vida", afirmou. "Todo mundo joga bola, mas joga futebol muito poucos."

O jogador, no entanto, admite que não é fácil jogar com jovens em uma modalidade que mudou muito desde que ele começou. "Agora, tudo é marketing. Os treinadores, às vezes, querem ter mais importância do que os jogadores", disse.

