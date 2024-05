Acidente aéreo: campeão de voo acrobático morre após colisão com abutre

O piloto franco-espanhol Olivier Masurel, campeão de voo acrobático, faleceu em um acidente aéreo nesta segunda-feira (6), na região de Castela-Mancha, na Espanha. A aeronave pilotada por Masurel colidiu com um abutre durante o voo de retorno para Madrid, após uma apresentação em um show aéreo em San Javier, na província de Múrcia.

Segundo informações do Centro de Coordenação de Resposta a Emergências do governo regional, o acidente ocorreu por volta das 18h de ontem, próximo à estrada CM-3012, no município de Alcazar de San Juan. Os bombeiros foram acionados e, ao chegar ao local, encontraram o avião em chamas. O piloto, único ocupante da aeronave, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Em nota oficial, o San Javier Airshow, evento onde Masurel havia se apresentado, lamentou a morte do piloto e prestou condolências à família e amigos. "Estamos profundamente consternados com a trágica notícia do acidente fatal que vitimou Olivier Masurel, piloto acrobático que participou do festival aéreo. Um abutre colidiu com sua cabine durante o voo de retorno, causando sua morte. O acidente aconteceu após o término do festival, poucos minutos antes de ele retornar ao seu destino. Nos unimos à família e amigos nesta triste perda", declarou a organização do evento.

Masurel, de 42 anos, era um piloto experiente e apaixonado por acrobacias aéreas. Ele colecionava títulos em diversas competições internacionais e era conhecido por sua habilidade e ousadia nas manobras aéreas.

