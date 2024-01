City faz no fim em lance polêmico e elimina Tottenham na Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Tottenham por 1 a 0, com gol polêmico do zagueiro Aké, e avançou às oitavas de final da Copa da Inglaterra nesta sexta-feira (26).

Em cobrança de escanteio aos 42 minutos do segundo tempo, De Bruyne bateu fechado e o goleiro Vicario tirou mal de soco, atrapalhado por Rúben Dias e, na sobra, Aké empurrou para a rede.

Jogadores e torcida do Tottenham reclamaram muito da ação do zagueiro português, alegando falta no goleiro, que não conseguiu afastar a bola da área. O lance foi analisado pelo VAR, e o gol foi confirmado.

A vitória garante o Manchester City nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. O adversário será definido em sorteio, após o final da quarta fase, que acontece ao longo deste final de semana.

Como foi o jogo

O Tottenham teve um susto logo no começo, com um gol anulado do City aos 5 minutos do primeiro tempo. Foden chutou, e Vicario fez uma bela defesa, Bobb pegou o rebote e empurrou para a rede, mas estava em posição irregular.

O City dominou a posse de bola no primeiro tempo, mas não criou grandes chances, além do gol anulado. O Tottenham teve dificuldades e não finalizou a gol na primeira etapa.

No segundo tempo, o Tottenham melhorou no jogo e começou a sair mais, mas não assustou o City. Por outro lado, o time de Guardiola encontrou uma defesa muito bem postada e rodava a bola em busca de espaços.

Neutralizando as ações ofensivas do Tottenham, o City tentava criar e, no final, empilhou escanteios. Em uma jogada de escanteio, saiu o gol que decidiu a partida.