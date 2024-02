Após perda do pai, Felipe Vizeu pede para jogar e marca gol pelo Criciúma

Felipe Vizeu passou por um dia repleto de emoções intensas nesta segunda-feira, quando recebeu a triste notícia do falecimento de seu pai, Marco André Vizeu do Carmo, aos 59 anos de idade, horas antes da partida entre seu time, o Criciúma, e o Avaí.

Apesar da dolorosa notícia, o atacante de 26 anos pediu para entrar em campo no Estádio Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis. Atuando como titular, Vizeu marcou um gol aos 12 minutos, convertendo um pênalti. Após o apito final, ele compartilhou suas emoções com os jornalistas, não conseguindo conter as lágrimas.

"Eu sabia que precisava jogar, mesmo com essa notícia muito triste. Tinha que ajudar meus companheiros, que também são uma família para mim. Fiquei muito triste com a notícia do meu pai, mas sei que ele descansou", declarou.

"Quero dedicar para ele este gol e pedir muitas orações para mim e para minha família. Que isso conforte nossos corações. Eu vou continuar assim, lutando e brilhando nos campos do mundo, se Deus quiser", concluiu, conforme relatado pelo portal Globoesporte.

