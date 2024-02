Atacante do Atlético de Madri diz que torce e sonha em jogar no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Samuel Lino, atacante do Atlético de Madrid, disse que é torcedor do Corinthians e que sonha em jogar no clube do Parque São Jorge.

Samuel Lino revelou seu time do coração em entrevista à TNT Sports. O jogador de 24 anos vem se destacando pelo Atlético de Madrid e sendo titular, registrando seis gols e cinco assistências na atual temporada europeia.

Ele disse que quase foi negociado com o Corinthians e que ainda sonha em defender o clube. Revelado pelo São Bernardo, o atacante está na Europa desde o segundo semestre de 2019.

"Sou corintiano, gosto muito do Corinthians. Sempre que volto para o Brasil de férias, vou em algum jogo. É o clube do meu coração. Estive quase, mas um dia eu sonho, sim, em jogar no Corinthians", disse Samuel Lino, à TNT Sports.

Samuel Lino tinha um acordo verbal e esteve perto de assinar com o Corinthians antes de deixar o Brasil. Ele falou em dezembro do ano passado sobre a negociação, que ocorreu antes de ele assinar com o Gil Vicente, de Portugal.

No entanto, o atacante disse que foi "tratado super mal" e encerrou as tratativas. Segundo o jogador, ele e seu empresário se sentiram desrespeitados por uma pessoa não identificada do clube durante uma reunião.

"Foi um episódio muito triste. Quando as coisas não começam bem, não vão bem. A gente tinha tudo apalavrado com o Corinthians, nesse dia ia assinar o contrato junto com meu empresário. E o pessoal que nos atendeu, uma pessoa específica que não sei quem é, nos tratou muito mal. Havia mil maneiras de nos ter tratado bem ou normal, mas nos tratou super mal. A gente não gostou. Eu e meu empresário nos sentimos desrespeitados", disse Samuel Lino.