Globo monta programação especial para aquecer cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo montou uma programação especial que, a partir desta segunda (26), fará a contagem regressiva de cinco meses, ou 150 dias, para o começo da Olimpíada de Paris, prevista para começar em julho deste ano.

Tudo começa com o repórter Carlos Gil, que mostra no Jornal Nacional algumas novidades que serão vistas pela primeira vez em Paris. O comitê organizador dos Jogos convidou milhares de atletas amadores para correr a maratona junto com os profissionais, no mesmo percurso de mais de 42 quilômetros.

Além disso, haverá, paralelamente, uma outra prova de 10 quilômetros, na qual pessoas ao redor do mundo foram sorteadas para participar.

Mais tarde, o Jornal da Globo fala sobre a expectativa de recordes que podem ser quebrados na capital francesa. A reportagem de Felipe Brisolla traz um comparativo com as últimas edições. Tóquio, em 2021, teve 26 marcas superadas. No Rio de Janeiro, foram 25.

Um destes feitos que está a perigo é o do ex-nadador brasileiro Cesar Cielo, nos 50 metros livre, obtido em 2008. Por outro lado, no tiro com arco, Marcus D'Almeida, atual número um do mundo na modalidade, está bem perto do recorde mundial.

O comentarista Guilherme Costa, especialista em modalidades olímpicas, participa na manhã desta terça-feira (27) do Redação SporTV, comandado por Marcelo Barreto.

Costa falará sobre a expectativa para os Jogos, restando 150 dias para o início das disputas. Ele prevê que as mulheres brasileiras terão protagonismo.

"Ao que tudo indica, todas as projeções levam a crer que, pela primeira vez na história, as mulheres terão mais medalhas que os homens nas Olimpíadas. O destaque é a Rebeca Andrade, favorita a quatro medalhas: no individual geral, no solo, no salto e na prova por equipes", analisa o comentarista.

Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho. A Globo promete uma cobertura multiplataforma. Na TV Globo, serão mais de 200 horas de transmissões, acompanhando de perto a trajetória dos atletas brasileiros.

No SporTV, serão quatro canais disponíveis, sendo um deles com sinal 4K durante as competições. Para acompanhar as disputas de uma forma ampla e aprofundada, o SporTV promete mais de 500 horas ao vivo, com 100% do evento exibido.

Já o Globoplay reunirá também na plataforma a cobertura de TV Globo e SporTV, disponibilizará até 45 sinais para trazer todas as disputas no momento em que elas estiverem acontecendo.