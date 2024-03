Mascote do Inter é alvo de nova denúncia de importunação sexual

MARINHO SALDANHA

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Na manhã desta quinta-feira (7) a delegada Cristiane Ramos, diretora da Divisão de Proteção à Mulher da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, detalhou uma nova denúncia de importunação sexual contra o intérprete do Saci, mascote do Inter.

Uma torcedora do Inter, cujo nome é mantido em sigilo, alega ter sido segurada com força inicialmente pela cintura, depois pelos braços pelo Saci. Em seguida houve um contato na região dos seios da mulher. Tudo isso quando a torcedora solicitou uma foto antes do clássico Gre-Nal 441, no dia 25 de fevereiro, no Beira-Rio.

Segundo a delegada, a torcedora relatou que ao se aproximar dela, o intérprete do personagem ainda disse uma frase de conotação sexual. "Afirmou que com ela se sentia um adolescente na puberdade", relatou Cristiane.

Ainda de acordo com a polícia, uma foto apresentada pela torcedora mostra o Saci encostando na região dos seios da mulher. A torcedora relatou que se sentiu mal com a situação e deixou o estádio antes do início da partida.

Esta é a segunda denúncia de importunação sexual contra o intérprete do Saci. A jornalista Gisele Kümpel afirmou que o Saci a beijou e abraçou sem consentimento no momento em que comemorava o gol da vitória do Inter por 3 a 2 no clássico. A profissional trabalha para um veículo identificado com o Grêmio e estava atrás de uma das metas, junto a outros jornalistas.

Gisele conseguiu na Justiça uma medida protetiva contra o responsável por interpretar ao mascote do Inter.

O Colorado afastou o funcionário -cuja identidade não foi divulgada- logo após o primeiro caso e entregou imagens do sistema de monitoramento do estádio para esclarecimentos.

O intérprete do Saci já prestou dois depoimentos. O inquérito instaurado para apurar os fatos deve ser concluído nos próximos dias.

NOTA DIVULGADA PELO INTER

O Sport Club Internacional reitera que o funcionário que interpreta o seu mascote encontra-se afastado das funções até a conclusão de quaisquer investigações e permanece à disposição das autoridades para todos os esclarecimentos que se façam necessários.

O Clube reforça sua posição de veemente repúdio a todo e qualquer tipo de violência ou constrangimento contra as mulheres e segue colaborando ativamente para a elucidação dos fatos, constantemente aberto para ouvir e acolher qualquer pessoa que nos procure, bem como dar os encaminhamentos adequados nas esferas competentes.

