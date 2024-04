Pochettino fica furioso com humilhação do Chelsea: "Não é aceitável"

O Chelsea enfrentou nesta terça-feira o que foi sua maior humilhação da temporada ao ser derrotado pelo Arsenal por 5 a 0, deixando-o na nona posição da Premier League.

Após o apito final, o treinador dos Blues, Mauricio Pochettino, admitiu que "é difícil explicar" os motivos para uma exibição tão abaixo do esperado: "Começamos o jogo de uma forma muito ruim. Não mostramos energia e não competimos, e na segunda parte, começamos da mesma maneira".

"Não competimos como equipe, isso é bastante claro. Somos inconsistentes por várias razões. Começar o jogo como começamos não é aceitável, esse é o problema", afirmou em entrevista à rádio britânica talkSPORT.

"Depois de 70 ou 80 minutos, tudo bem, você está cansado e sem energia, mas foi no início do jogo. A forma como começamos é muito dolorosa, e me sinto bastante desapontado, porque se queremos competir, temos que mostrar mais energia e concentração", continuou.

"É prejudicial para os jogadores, clube, equipe técnica... Todo mundo. Todo mundo é prejudicado com esse resultado, mas o problema é entender, antes do jogo, se você está preparado para competir. Você precisa entender que é um clássico de Londres", concluiu.



