Ancelotti promove surpresa de última hora nos convocados do Real Madrid

O Real Madrid divulgou, por meio de comunicado emitido em suas plataformas oficiais na manhã desta sexta-feira, uma mudança de última hora na lista de convocados para o confronto contra a Real Sociedad, em San Sebastián.

Jude Bellingham, que havia perdido o treinamento do dia anterior devido a uma gastroenterite, se recuperou a tempo e foi convocado para a partida de abertura da 33ª rodada da La Liga, substituindo Rodrygo Goes, diagnosticado com síndrome gripal, como anunciado por Carlo Ancelotti em coletiva de imprensa.

O jogador inglês se torna, assim, um "reforço de peso" para a equipe merengue, tendo marcado 21 gols e fornecido dez assistências em 36 aparições nesta temporada.

Vale lembrar que o Real Madrid chega a este confronto liderando isoladamente a primeira divisão do futebol espanhol, com 81 pontos, 11 a mais que o segundo colocado, o Barcelona, faltando apenas seis rodadas para o final da competição.







