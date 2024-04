Vini Jr. cobra liga espanhola após novo caso de racismo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinicius Jr se manifestou no X (antigo Twitter) após Nico Williams, do Athletic Bilbao, ser vítima de gritos racistas da torcida do Atlético de Madrid em jogo do Campeonato Espanhol no último sábado (27).

O atacante brasileiro postou um vídeo do momento em que Williams, incomodado com os cânticos racistas, faz um gol e comemora em direção à torcida rival apontando para sua pele. "Até quando?", pergunta Vini Jr na postagem, marcando o perfil oficial de La Liga.

No duelo entre Atlético de Madrid e Athletic Bilbao ocorrido neste sábado (27), no estádio Cívitas Metropolitano, o atacante basco reclamou de ofensas racistas proferidas pela torcida da casa.

Após as reclamações, a partida chegou a ser paralisada. Cinco minutos após o jogo ser retomado, Nico marcou o gol de empate do time visitante e comemorou apontando para sua pele.

