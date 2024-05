Quanto custa e como comprar ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris

À medida que os Jogos Olímpicos de Paris se aproximam, a expectativa e a empolgação pelo maior evento esportivo do mundo só aumentam. Com a contagem regressiva em andamento, os fãs de esportes de todo o mundo aguardam ansiosamente para testemunhar os momentos das competições que estão prestes a se desenrolar.

Os ingressos para os Jogos Olímpicos de Paris, na França, entre 26 de julho e 11 de agosto deste ano, são comercializados exclusivamente no site tickets.paris2024.org. O portal conta somente com opção de língua francesa e inglesa. Para comprar, o cliente precisa criar login e definir uma senha de acesso. Depois, há as escolhas entre eventos, com os determinados filtros relativos a esporte, datas, horários e, por fim, o local específico.

Há diferença de preços para os eventos e sua determinada fase. O valor dos ingressos pode variar de 24 euros (cerca de R$ 133,14) a 2,7 mil euros (R$ 14.977,73), com limite de 30 tíquetes por compra.

Paris

Os Jogos Olímpicos de 2024 serão realizados em Paris, França, de 26 de julho a 11 de agosto de 2024. A capital francesa será a sede principal, com 16 outras cidades espalhadas pela França Metropolitana também recebendo eventos. Além disso, haverá uma subsede no Taiti, na Polinésia Francesa.

Mais de 200 países devem enviar seus atletas para competir em 38 modalidades, com um total de 239 eventos. Entre as novidades do programa, está a estreia do breakdance como esporte olímpico. Espera-se que cerca de 10.500 atletas participem dos jogos.

