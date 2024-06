Vítor Roque está cada vez mais perto do FC Porto; entenda

Vítor Roque, uma das grandes promessas do futebol, pode estar de mudança para o FC Porto. O jovem atacante, que atualmente pertence ao Barcelona, não faz parte dos planos do novo treinador do clube espanhol, Hans-Dieter Flick, para a próxima temporada.

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pelo jornal espanhol Sport, o diretor esportivo do Barcelona, o ex-jogador português Deco, vê o FC Porto como o destino ideal para Vítor Roque, acreditando que o jogador terá o espaço necessário para crescer e se desenvolver em Portugal.

A possível transferência de Vítor Roque para o FC Porto deve ocorrer por empréstimo, com uma cláusula de opção de compra. O valor dessa cláusula ainda não foi revelado, mas o acordo pode representar uma excelente oportunidade para o jovem atacante se firmar no futebol europeu.

Essa mudança é vista como uma chance valiosa tanto para Vítor Roque, que terá mais oportunidades de jogo e de demonstrar seu talento, quanto para o FC Porto, que poderá contar com um jovem promissor em seu elenco. Deco está confiante de que essa transferência beneficiará todas as partes envolvidas, proporcionando um ambiente propício para o desenvolvimento do jogador.

