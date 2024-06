Venezuela estreia com vitória sobre o Equador na Copa América

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Venezuela estreou com vitória na Copa América. Neste sábado (22), a equipe derrotou o Equador, de virada, por 2 a 1, em Santa Clara (EUA), e largou na frente no Grupo B.

Para alcançar a vitória, a Venezuela se beneficiou da expulsão do centroavante Enner Valencia logo no começo da partida, após atingir um adversário com o pé no rosto em uma disputa de bola.

Mesmo pressionando o adversário, a Venezuela saiu atrás no placar. Sarmiento colocou o Equador na frente aos 40min do primeiro tempo em um chute da entrada da área.

Na etapa final, a Venezuela praticamente não deixou o adversário jogar. Com boas jogadas pelas pontas, sufocou os equatorianos até conseguir a virada.

Aos 19min, Cádiz, que havia entrado no segundo tempo, igualou o placar com um chute rasteiro. Dez minutos depois, Bello, outro jogador que saiu do banco de reservas, sacramentou a virada.

A Venezuela volta a campo na quarta-feira (26) contra o México. O Equador jogará no mesmo dia diante da Jamaica.