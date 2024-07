Grávida, esposa de Leo, ex-Cruzeiro, revela câncer em estágio avançado

A família do ex-zagueiro Leo, ídolo do Cruzeiro, enfrenta um momento difícil. Camila Campos, cantora gospel e esposa do ex-jogador, foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e está internada para tratamento. Ela está grávida de sete meses da pequena Sophia.

O casal foi às redes sociais nesta quinta-feira (11) para compartilhar a situação. A notícia gerou grande comoção entre seguidores e igrejas de Belo Horizonte, que se mobilizaram em uma corrente de orações pela recuperação de Camila. Tanto ela quanto Leo são evangélicos.

Texto publicado por Camila e Leo:

"É tempo de nos unirmos como igreja em oração, crendo no poder sobrenatural do nosso Deus. Recentemente, após fortes dores, Camila foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado e precisou ser internada para tratamento. Para quem não sabe, Camila também está grávida de 7 meses da pequena Sophia.

Embora o diagnóstico seja assustador e desmotivante aos olhos da medicina, servimos e cremos que a última palavra vem do Médico dos médicos e que Ele continua sendo poderoso para curar. Neste momento, precisamos crer no que Camila sempre profetizou em suas ministrações e canções, acreditando no poder da oração em Cristo Jesus e em uma igreja que se levanta em oração em favor dos seus irmãos no momento de luta.

Se puder, pare o que estiver fazendo agora e clame ao Senhor pela vida da Camila e da Sophia que ela carrega no ventre. Cremos em uma igreja que se une e que declara palavras de vida!"

