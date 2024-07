Lamine Yamal continua a fazer história e bate recorde de Pelé

Lamine Yamal escreveu, neste domingo, mais um capítulo histórico em sua ainda curta carreira como jogador de futebol. O jovem internacional espanhol foi escalado como titular na final da Eurocopa 2024, contra a Inglaterra, tornando-se o mais jovem a participar de uma final de uma grande competição de seleções.

Com apenas 17 anos e um dia, Yamal quebrou o recorde que pertencia a Pelé, que esteve na final da Copa do Mundo de 1958 com 17 anos e 249 dias. Além disso, Yamal já havia quebrado o recorde de jogador mais jovem a marcar em uma Eurocopa.

O tetracampeonato da Espanha na Eurocopa veio após a vitória por 2 a 1 contra a Inglaterra neste domingo, no estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, fazendo de Lamine Yamal o jogador mais jovem a ser campeão do torneio, com 17 anos e um dia. Ele superou o recorde que pertencia ao português Renato Sanches, campeão com a seleção de Portugal em 2016 aos 18 anos e 328 dias.

Apesar da pouca idade, Yamal é uma realidade no futebol mundial e uma máquina de bater recordes. Ele foi eleito o melhor jogador sub-22 da competição europeia de seleções. Na final, deu a assistência para Nico Williams abrir o placar e terminou o torneio com um gol e quatro assistências, liderando as estatísticas de passes para gol. De quebra, o jovem ultrapassou Pelé, que foi campeão do Mundo em 1958 com 17 anos e oito meses.

Yamal bateu outros recordes ao longo da Euro 2024: no dia 14 de junho, tornou-se o mais jovem a disputar uma partida da competição, aos 16 anos e 338 dias, tirando o título que pertencia ao polonês Kacper Koslowski, que tinha 17 anos e 246 dias na Eurocopa de 2020. Ele também se tornou o mais jovem a participar da fase eliminatória e a marcar um gol na vitória contra a França na semifinal.

Lamine Yamal fez seu primeiro jogo da carreira no dia 29 de abril de 2023, aos 15 anos e 290 dias, tornando-se o mais jovem titular do Barcelona. Aos 16 anos, assumiu o posto de titular na ponta direita do clube e foi protagonista na temporada 2023/24. Em outubro do ano passado, renovou seu contrato com uma multa de R$ 5,9 bilhões.

