Band vai transmitir amistoso de futebol com Adriano Imperador, Rivaldo e Seedorf

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Band acertou nesta quinta-feira (18) a transmissão do jogo de abertura da Legends Tour, projeto de jogos temáticos de futebol que reúnem ídolos do esporte. A primeira partida acontece no próximo dia 27, em Aracaju (SE), a partir das 20h30 (horário de Brasília).

A cidade foi escolhida por conta da celebração dos 204 anos da emancipação política de Sergipe e aniversário de 55 anos da Arena Batistão, principal estádio de futebol do estado.

O evento é fruto da parceria entre MTR7, empresa de eventos esportivos centrada no futebol e idealizadora do projeto, e Vega Sports, holding de negócios esportivos com experiência em marketing esportivo, eventos e agenciamento de atletas.

"A entrada do Legends para o portfólio da Vega Sports reforça a nossa estratégia de atuar cada vez mais no universo do futebol profissional, a grande paixão nacional e onde circula o montante principal dos investimentos da nossa indústria.", explica Marcos Yano, CEO da Vega.

"O aniversário de 55 anos do Batistão vai ficar marcado na história com esse encontro surreal de lendas do futebol do Brasil e do mundo! Esse é mais um projeto que a MTR7 tem orgulho em idealizar e realizar, trazendo as lendas do futebol para uma experiência completa que une esporte e entretenimento.", conta Mauro Rozenszajn, CEO da MTR7.

Diversos craques do passado no futebol vão estar em campo. Entre eles, estão Adriano Imperador, ídolo do Flamengo; Rivaldo Ferreira, pentacampeão com a seleção brasileira em 2002; e Clarence Seedorf, holandês que jogou no Brasil pelo Botafogo.

Outros convidados são o francês Karembeu, campeão do mundo pela França em 1998; Claudé Makelele, outro francês histórico; e Neto, ídolo do Corinthians e apresentador do programa Os Donos da Bola, na Band.