Triatlo nas Olimpíadas de Paris é adiado por conta da poluição do Sena

A prova masculina do triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, marcada inicialmente para esta terça-feira, foi adiada devido à má qualidade da água do Rio Sena. A decisão foi tomada após dois treinos serem cancelados por causa da poluição. A nova data para a disputa masculina é quarta-feira, às 5h45 (de Brasília). A prova feminina permanece marcada para o mesmo dia, mas às 3h.

A possibilidade de novos adiamentos, inclusive até sexta-feira, não está descartada. Um cenário extremo, previsto no regulamento da União Internacional de Triatlo, poderia transformar a prova em um duatlo, eliminando a etapa de natação e adicionando 5km de corrida no início. Os atletas brasileiros Djenyfer Arnold, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Miguel Hidalgo estão entre os competidores.

A maratona aquática e a prova mista de triatlo, previstas para os próximos dias, ainda estão mantidas no cronograma, mas a situação gera preocupações.

Segundo a organização dos Jogos, houve uma melhora na qualidade da água em relação às medições anteriores, mas os níveis de poluição ainda estão acima do aceitável. As fortes chuvas que atingiram Paris nos dias 26 e 27 de julho contribuíram para a piora da situação.

Uma reunião com os treinadores será realizada para atualizar sobre o novo cronograma. Os espectadores que adquiriram ingressos devem ficar atentos às novas informações que serão divulgadas.

A proibição de nadar no Sena já dura mais de um século devido à poluição. Os organizadores dos Jogos Olímpicos investiram 1,4 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) para tratar o rio antes das competições. A ministra francesa do Esporte e a prefeita de Paris chegaram a nadar no Sena para celebrar a melhoria das condições, mas a situação atual demonstra que os esforços ainda não foram suficientes.

