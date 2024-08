Segunda-feira com grandes chances de medalhas em Paris; veja a agenda

Após um domingo de poucas conquistas, a segunda-feira promete animar a torcida brasileira nas Olimpíadas de Paris. Há grandes expectativas de medalhas no surfe e na ginástica artística, com Rebeca Andrade, Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb como principais destaques. No vôlei, Ana Patrícia e Duda buscam manter a invencibilidade, enquanto a seleção masculina enfrenta os Estados Unidos.

As competições de surfe, adiadas por três dias devido ao clima, serão decididas nesta segunda. Tati Weston-Webb e Gabriel Medina entram no mar de Teahupo'o às 18h. Medina enfrentará o australiano Jack Robinson, enquanto Tati competirá contra a costarriquenha Brisa Henessy.

Rebeca Andrade, com três medalhas em Paris, disputa as finais da trave e do solo na Arena Bercy. Sua principal adversária é Simone Biles. Julia Soares também compete na final da trave às 7h38, e a final do solo será às 9h23.

Classificada por um fio, a seleção masculina de vôlei enfrenta os Estados Unidos nesta segunda às 16h. Invictos, os americanos são adversários difíceis, mas a equipe de Bernardinho está determinada a avançar para as semifinais. A partida será transmitida ao vivo pela Globo, sportv e Cazé Tv.



Ana Patrícia e Duda, líderes do ranking mundial, enfrentam as japonesas Akiko e Ishii às 16h, buscando vaga nas quartas. Favoritas, as brasileiras não perderam nenhum set até agora.

Projeção de Medalhas para o Dia 05/08

Triatlo

3h - Final - revezamento misto - Brasil (Miguel Hidalgo, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Vittoria Lopes)

Saltos Ornamentais

5h - Rodada preliminar - plataforma 10m - Ingrid Oliveira

10h - Semifinal - plataforma 10m

Atletismo

5h05 - Primeira rodada - 400m com barreiras masculino - Alison dos Santos e Matheus Lima

5h40 - Classificatórias - salto com vara feminino - Juliana Campos

5h50 - Repescagem - 400m com barreiras feminino - Chayenne da Silva

6h55 - Primeira rodada - 400m feminino - Tiffani Marinho

7h50 - Repescagem - 200m feminino – Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins

14h55 - Primeira rodada - 200m masculino - Renan Gallina

15h45 - Semifinal - 200m feminino - Ana Carolina Azevedo e Lorraine Martins

Vela

7h05 - Nacra - 7ª, 8ª e 9ª regatas - Marina Arndt e João Bulhões

7h13 - Formula Kite - 5ª, 6ª, 7ª e 8ª regatas - Bruno Lobo

7h15 - Ilca6 - 9ª e 10ª regatas - Gabriella Kidd

9h40 - Ilca7 - 9ª e 10ª regatas - Bruno Fontes

12h05 - 470 - 7ª e 8ª regatas - Isabel Swan e Henrique Haddad

Ginástica Artística

7h38 - Final - trave - Julia Soares e Rebeca Andrade

9h23 - Final - solo feminino - Rebeca Andrade

Hipismo

9h - Classificatórias - saltos individual - Rodrigo Pessoa, Pedro

Veniss e Stephan Barcha

Tênis de Mesa

10h - Oitavas de final - equipes masculinas - Brasil x Portugal

15h - Oitavas de final - equipes femininas - Brasil x Coreia do Sul

Canoagem Slalom

10h30 - Quartas de final - caiaque cross feminino – Ana Sátila

11h15 - Semifinal - caiaque cross feminino

11h43 - Final - caiaque cross feminino

Surfe

18h - Semifinal - Gabriel Medina x Jack Robinson

19h48 - Semifinal - Tatiana Weston-Webb x Brisa Henessy

21h46 - Final - masculino

22h27 - Final - feminino

Vôlei Masculino

16h - Brasil x Estados Unidos

Vôlei de Praia

16h - Oitavas de final - Duda/Ana Patrícia x Akiko/Ishii (JAP)





