Flamengo vence Bolívar na Libertadores e abre boa margem para decidir vaga na altitude

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo errou muito, perdeu um caminhão de oportunidades, mas ampliou no fim e venceu o Bolívar por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã. A partida foi válida pelo duelo de ida das oitavas de final da Libertadores e colocou o rubro-negro em vantagem.

Autor da primeira assistência, essa foi a 37ª participação de Pedro em gols do Fla na temporada. São 29 bolas na rede e oito assistências. O camisa 9 agora é preocupação para a sequência depois de sair lesionado. Luiz Araújo marcou o sexto dele em 2024. Léo Pereira fez o segundo já na reta final.

O duelo de volta, na altitude de La Paz, será na próxima quinta-feira (22), às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o Flamengo tem importante clássico contra o Botafogo no Nilton Santos no domingo, às 18h30 (de Brasília).

A torcida fez uma bonita festa. Na entrada do time em campo, ergueu um mosaico em três dos quatro setores do estádio com os dizeres "por nós" e as três taças da Libertadores conquistadas pelo clube. No céu, fogos regiam a música "em dezembro de 81" com o estádio em vermelho e preto.

O Fla perdeu dois importantes jogadores. Everton Cebolinha e Matias Viña passaram por cirurgia após sofrerem lesões contra o Palmeiras e estão fora da temporada. Bruno Henrique, suspenso, também foi desfalque.

O JOGO

O Flamengo começou indo para cima e o Bolívar também deu as cartas sobre o que seria o jogo fazendo cera desde o princípio. Os bolivianos eram vaiados sempre que paravam o jogo, especialmente o goleiro Lampe. Enquanto isso, o Fla empilhava chances claras perdidas em decisões erradas na frente do gol. A sensação era de que o gol sairia a qualquer momento, mas, assim como em outros momentos, faltava capricho.

Luiz Araújo caprichou e abriu o placar. O Fla só não amassava os visitantes porque o time adversário ainda tentava uma chegada ou outra em erros individuais, mas houve o domínio. Mas, em meio à empolgação, uma péssima notícia. Pedro deu uma arrancada e sentiu o músculo posterior da coxa esquerda. Ele imediatamente pediu substituição e será reavaliado nesta sexta (16). Gabigol entrou na vaga aos 37. Sem o centroavante e já na reta final, o Flamengo diminuiu o ritmo.

O Bolívar começou o segundo tempo tentado empurrar mais o Flamengo para a defesa, mas o rubro-negro ainda perdia chances mesmo assim. Os erros ditavam o ritmo do Fla na etapa final e iam deixando a torcida mais impaciente. Tite resolveu ir totalmente para cima aos 25 e tirou Pulgar para colocar Carlinhos.

Carlinhos entrou bem, ao contrario de Gabigol. Ele fez o volume ofensivo do Flamengo ser mais perigoso na reta final, mas os erros seguiram. O Bolívar ainda conseguiu assustar com uma bola no travessão e o rubro-negro ia irritando o torcedor ainda mais. Nos momentos derradeiros, Léo Pereira subiu bem para ampliar a vantagem e dar mais respiro ao Fla, que sabia a importância de sair com um bom placar em casa. Ainda deu tempo de Gabigol sentir em arrancada sozinho e nem conseguir retornar para o campo. Gerson também pareceu mancar. Más notícias em meio à festa pelo primeiro passo.

LANCES IMPORTANTES

Quase. Aos dois minutos do primeiro tempo, Luiz Araújo cobrou escanteio, Pulgar cabeceou e Lampe salvou. No rebote, a bola bateu no zagueiro do Bolívar e quase entrou.

Muito alto. Aos sete, Gerson chegou pelo meio com a bola dominada e arriscou o chute de longe, mas mandou por cima do gol

Passou perto. Aos 10, Arrascaeta recebeu o lançamento, finalizou e o goleiro saiu para defender. No rebote, Gerson mandou rente à trave. O bandeira deu impedimento logo depois.

Incrível. Aos 13, a defesa afastou mal e Gerson chutou para a defesa de Lampe. Na sobra, Arrascaeta tentou no gol e Jesús Segredo salvou em cima da linha. Depois, Luiz Araújo ainda furou e os defensores afastaram. O árbitro, porém, marcou falta de Pedro no meio do lance.

Assustou. Aos 20, Oviedo recebeu e fez o pivô na área. Ele passou por Léo Pereira e Pulgar antes de bater, mas Fabrício Bruno fez o corte na hora certa.

1x0. Aos 29, o Flamengo fez bonita triangulação, Arrascaeta acionou Pedro, que dominou e lançou Luiz Araújo. O atacante saiu cara a cara com o goleiro e bateu no cantinho para abrir o placar.

Pressão. Aos 30, Arrasca roubou a bola, De la Cruz tabelou com Pedro e chegou batendo, mas foi para fora.

Que chance. Aos 42, Fábio Gomes foi lançado na área e saiu de cara com Rossi. Ele chutou, o goleiro até defendeu, mas Fabrício Bruno precisou afastar o perigo em lance esquisito.

Tranquilo. Aos 48, Arrascaeta cobrou falta, a defesa afastou e De la Cruz pegou a sobra. Ele tocou para Ayrton Lucas cruzar na cabeça de Léo Pereira, mas Lampe defendeu.

Grande chance. Aos 10 minutos do segundo tempo, Ayrton Lucas chegou no fundo e cruzou. Arrascaeta cabeceou para o chão, a bola quicou e bateu no travessão antes de sair.

Impressionante. Aos 30, Ayrton Lucas fez bonito cruzamento na área e Carlinhos mergulhou para tentar a cabeçada, mas Lampe fez milagre. Na sequência, o atacante ainda teve outra boa chance, mas a defesa tirou.

No travessão. Aos 39, o Bolívar saiu em contra-ataque, Oviedo cruzou e Yomar cabeceou com muito perigo no travessão.

2x0. Aos 44, Luiz Araújo cobrou o escanteio na cabeça de Léo Pereira, que subiu bem para ampliar.

Ficha técnica

Flamengo x Bolívar - Libertadores

FLAMENGO

Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar (Carlinhos), De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Luiz Araújo e Pedro (Gabigol). Técnico: Tite

BOLÍVAR

Lampe, Jesús Segredo, Orihuela, ANderson de Jesus e José Segredo; Justiniano (Ervin Vaca), Saucedo, Vaca, Fábio Gomes (Yomar Rocha), Bruno Sávio (Granell) e Oviedo. Técnico: Flavio Robatto

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Wilmar Roldan (Colômbia)

Assistentes: John Leon (Colômbia) e David Fuentes (Colômbia)

VAR: Juan Lara (Chile)

Cartões amarelos: Erick Pulgar, De la Cruz (FLA), Justiniano (BOL)

Gols: Luiz Araújo (aos 29 minutos do primeiro tempo), Léo Pereira (aos 44 minutos do segundo tempo)

Público/renda: 65.381 presentes / R$ 3.057.608,00