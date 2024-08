Izquierdo, do Nacional-URU, sofre arritmia cardíaca e é retirado do Morumbis de ambulância

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O zagueiro Juan Izquierdo, 27, do Nacional-URU, passou mal durante a partida de volta contra o São Paulo pelas oitavas de final da Libertadores nesta quinta-feira (22), no Morumbis, e precisou deixar o estádio de ambulância -a equipe brasileira venceu por 2 a 0 e avançou às quartas de final.

Em sua página oficial na rede social X, o clube uruguaio informou que o atleta teve uma arritmia cardíaca. "Ele está sendo atendido no CTI do Hospital Albert Einstein. Atualmente ele está estável e permanece em observação. Continuaremos atualizando as informações", escreveu a agremiação.

De acordo com jornalistas uruguaios que estavam no estádio, o atleta deixou o campo consciente, mas teve uma piora durante o deslocamento até o hospital, ficou inconsciente e foi levado direto para o CTI (Centro de Terapia Intensiva).

Segundo o jornal Ovación, há muita "preocupação" no entre os jogadores do Nacional e a situação é considerada "complexa".

O defensor caminhava próximo ao meio de campo quando caiu sozinho no gramado, sem se chocar com nenhum adversário. Prontamente, as equipes médicas das duas equipes entraram em campo e prestaram os primeiros atendimentos.

Assim que notaram a queda de Izquierdo e perceberam a gravidade do ocorrido, os jogadores das duas equipes demonstraram muita preocupação e sinalizaram para os médicos agirem com rapidez. Alguns colocavam as mãos na cabeça, em sinal de nervosismo.

A partida ficou paralisada por cerca de cinco minutos. O cronômetro apontava 39 minutos do segundo tempo quando o jogador passou mal. O árbitro colombiano Jhon Ospina, contudo, retomou a partida depois que o jogador foi retirado e optou por dar 15 minutos de acréscimos.

Apesar de já ter feito suas cinco substituições no jogo, o Nacional pôde colocar um novo atleta na vaga de Izquierdo devido ao protocolo da IFAB (International Board) que permite substituições independentemente do número que já foram feitas em caso de suspeita de concussão.

Em uma rede social, o São Paulo desejou uma rápida recuperação ao uruguaio.

"Desejamos uma pronta recuperação ao atleta Juan Izquierdo, do Nacional. Que tudo fique bem o mais brevemente possível", publicou o clube.

HÁ 20 ANOS, SERGINHO, DO SÃO CAETANO, MORREU APÓS PASSAR MAL NO ESTÁDIO

No dia 27 de outubro de 2004, o zagueiro Serginho, do São Caetano, então com 30 anos, caiu no gramado do Morumbis após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um jogo contra o São Paulo, em partida pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta morreu cerca de uma hora depois, já no Hospital São Luiz.

Serginho caiu no campo aos 14 minutos do segundo tempo. Médicos dos dois times tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca e respiração boca a boca.

Jogadores das duas equipes entraram em desespero, ainda mais depois de saberem que a ambulância que ficava ao lado do campo estava trancada. Ele chegou ao automóvel cerca de três minutos depois, no carro-maca, e ali recebeu o primeiro atendimento. Depois, seguiu para o centro médico do Morumbi, onde foi reanimado e depois enviado ao Hospital São Luiz, mas morreu após muitas tentativas de mantê-lo vivo.