Medina repete Olimpíadas, pede 10 após tubo e segue vivo na etapa de Fiji da WSL

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gabriel Medina surfou um tubo quase perfeito, igual fez nas Olimpíadas de Paris, venceu o americano Jake Marshall e avançou às quartas de final na etapa de Fiji do Circuito Mundial de Surfe. Com o resultado, o surfista segue vivo em busca de uma vaga no Finals da WSL, que decidirá o título mundial entre os cinco primeiros do ranking.

O brasileiro ficou com 14,94 no somatório após tirar 9,87 e 5,07 nas duas melhores ondas. Marshall foi eliminado com 12,60 no somatório. Nas quartas, o duelo de Medina será contra o também americano Griffin Colapinto.

Jake Marshall começou atrás, mas virou a disputa ao tirar 5,67 na sua quarta onda. Em reposta, Gabriel surfou uma onda de 5,07 e retomou a liderança na soma das notas.

Com menos de cinco minutos de bateria, Medina definiu a bateria com um tubo quase perfeito e saiu pedindo nota 10, igual fez nas Olimpíadas. Os juízes deram 9,87, o suficiente para garantir a vitória na bateria e a classificação.

Nas Olimpíadas, Medina pegou um tubaço no Taiti e também pediu 10, mas recebeu nota 9,90 em bateria das oitavas de final. O brasileiro mais tarde acabou com a medalha de bronze.

TATI AVANÇA

A brasileira Tatiana Weston-Webb, medalha de prata em Paris 2024, está na semifinal.

Primeiro, ela venceu a americana Sawyer Lidblad na repescagem. Tati somou 11,50 com ondas de 6,17 e 5,33. A adversária Lindblad teve um total de 9,40.

Depois, a surfista bateu a costarriquenha Brisa Hennessy nas quartas de final, com 12,34 a 11,44 no somatório.

A brasileira enfrentará a australiana Tyler Wright na semifinal e busca uma vaga no Finals.

YAGO AVANÇA; ÍTALO FORA

Yago Dora venceu sua bateria das oitavas de final contra o marroquino Ramzi Boukhiam. Na próxima fase, o brasileiro enfrenta o australiano Jack Robinson, medalhista de prata nas Olimpíadas de Paris.

Dora venceu com somatório de 14,26 após as melhores notas de 6,93 e 7,33. Boukhiam foi eliminado somando 11,26.

Do outro lado do chaveamento, Ítalo Ferreira perdeu a disputa contra Barron Mamiya, do Havaí. Com isso, está eliminado da etapa de Fiji.

Barron Mamiya e Italo chegaram a surfar 14 ondas na disputa. O competidor do Havaí garantiu a vitória com o 11,67 pontos após somar 6,17 e 5,5 nas melhores manobras. Italo Ferreira somou 8,8.

Ítalo agora depende do desempenho dos adversários para ter chances de ficar entre os cincos melhores do ranking e brigar pelo título mundial no Finals da WSL. O surfista precisava avançar às semifinais de Fiji para não depender de outros resultados.