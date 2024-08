'Hoje me despeço da minha metade', escreve esposa de Juan Izquierdo

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - A esposa do zagueiro Juan Izquierdo, Selena, publicou uma carta no perfil do próprio jogador após a morte dele ter sido confirmada nesta terça-feira (27). O atleta passou mal na partida contra o São Paulo, pela Copa Libertadores, na última quinta-feira (22), e estava internado no Hospital Albert Einstein desde então.

"Hoje me despeço da minha metade, do amor da minha vida. Para muitos, Juan Izquierdo; para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu marido, o pai dos meus filhos, meu par incondicional. Hoje, uma parte de mim morre com ele", escreveu.

Izquierdo deixa dois filhos -uma menina de dois anos e um recém-nascido. Selena deu à luz um menino no último dia 16 de agosto.

"Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Foi um anjo na terra e vai ser um anjo no céu. Hoje preciso seguir por nossos filhos e tirar forças de onde não há. Sei que você lutou até o final e que o que você mais queria era estar com a gente", continuou o texto.

"Vou sentir saudade pelo resto da minha vida e sei que vai doer a sua ausência em cada passo. Você deixou muito por viver, muito a caminhar, meu Juanma. Desde hoje, só sonho com o dia do nosso reencontro e em voltar a ver esse sorriso que me enche a alma. Obrigado a todos que pensaram nele e fizeram força de uma forma ou de outra. Hoje, Juanma cuida lá do céu de mim e, em especial, de nossos bebês. Vou te amar por toda a vida, meu guerreiro. Desta vez, tivemos de perder", finalizou Selena.

O defensor passou mal no fim do segundo tempo do confronto com o São Paulo pela fase oitavas de final da Libertadores, quando ele caiu sozinho no gramado, enquanto caminhava próximo ao meio de campo. As equipes médicas das duas equipes entraram e prestaram os primeiros atendimentos.

De Montevidéu, Juan Izquierdo iniciou a carreira profissional em 2018, aos 20 anos, atuando pelo pequeno Club Atlético Cerro, da capital uruguaia.

O primeiro título de expressão viria apenas em 2022, quando conquistou o Campeonato Uruguaio pelo Nacional, em sua primeira passagem pelo clube.

Em 2023, voltou a levantar a taça do torneio nacional e da Supercopa Uruguaia, desta vez pelo Liverpool de Montevidéu.

Com uma carreira construída quase inteiramente dentro do Uruguai, ele passou também pelo Peñarol e pelo Montevideo Wanderers, completando mais de cem partidas pelo Uruguaio.