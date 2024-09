Conmebol define quando será a final da Libertadores em 2025

(UOL/FOLHAPRESS) - O conselho da Conmebol definiu nesta terça-feira o calendário das competições continentais de 2025. A final da Libertadores do ano que vem foi marcada para 29 de novembro, ainda sem sede definida. Já a decisão da Sul-Americana será uma semana antes, em 22 de novembro.

Os campeões da Libertadores e da Sul-Americana 2024 se enfrentarão na Recopa. Os jogos de ida e volta serão em 19 e 26 de fevereiro, respectivamente.

A definição do calendário da Conmebol é o passo que faltava para a CBF resolver os detalhes do cronograma de jogos dela para o ano que vem, sobretudo por causa da realização do Mundial de Clubes entre junho e julho.

A Libertadores começa em fevereiro, ainda nas fases preliminares, enquanto a bola rola na Sul-Americana em março.

Em relação ao calendário de seleções, haverá rodadas das Eliminatórias em março, junho e setembro. Nesses meses serão disputadas as seis rodadas que restarão da fase classificatória para a Copa 2026.

