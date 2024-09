Corinthians volta a vencer São Paulo, leva o Brasileiro feminino e amplia domínio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians deu sequência, na manhã de domingo (22), à sequência de conquistas que estabeleceu nos últimos anos no futebol feminino. Com uma vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo, em um estádio de Itaquera lotado, conquistou pela sexta vez o título do Campeonato Brasileiro, a quinta consecutiva.

A equipe alvinegra já havia vencido o jogo de ida por 3 a 1, no Morumbi, e chegou à partida derradeira com boa vantagem. E o favoritismo foi confirmado com gols de Jaqueline e Carol Nogueira, já no segundo tempo, para delírio dos 44.136 pagantes -novo recorde da América do Sul no futebol feminino de clubes.

A conquista foi dirigida por Lucas Piccinato, escolhido para substituir o técnico mais vitorioso do clube no futebol das mulheres. Arthur Elias foi alçado à seleção brasileira no ano passado justamente por causa de seu sucesso no Parque São Jorge e liderou a campanha da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris.

Sem Arthur, ainda que disponha de um elenco que é a base da seleção, o Corinthians teve uma campanha mais acidentada do que as anteriores. Houve momentos de instabilidade, com desfalques por lesão e por causa de convocações para o time nacional. A equipe ficou em primeiro lugar na fase de classificação, porém teve uma marcante derrota por 7 a 2 para o Cruzeiro.

Nos mata-matas, as dificuldades foram grandes. As quartas de final contra o Bragantino foram definidas com um empate por 1 a 1 e uma suada vitória por 1 a 0. Nas semifinais, após uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o arquirrival Palmeiras, a vaga foi assegurada com sofrimento, em derrota por 2 a 1 com pressão nos minutos finais.

Na decisão, enfim, a formação preta e branca voltou a estabelecer seu domínio de maneira firme. Foi claramente superior ao adversário no jogo de ida. Na volta, após um primeiro tempo de poucas oportunidades, demonstrou eficiência nas chances que teve para fazer a festa dos torcedores que foram cedinho ao estádio de Itaquera.

O placar começou a ser construído aos 20 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Yasmim, Vic Albuquerque cabeceou para a pequena área, onde Jaqueline apareceu para novo cabeceio. Já no final, aos 45, em contra-ataque bem armado por Gabi Zanotti, Carol Nogueira avançou até a área e bateu na saída da goleira Carlinha.

Reativada em 2016, a equipe feminina do Corinthians agora tem seis títulos do Campeonato Brasileiro (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). A histórica sequência inclui quatro vitórias no Campeonato Paulista (2019, 2020, 2021 e 2023), duas na Supercopa do Brasil (2022 e 2023) e quatro na Copa Libertadores (2017, 2019, 2021 e 2023).

A coleção poderá ser ampliada ainda neste ano. O time está nas semifinais do Campeonato Paulista e disputará no próximo mês a Copa Libertadores. A competição continental será realizada de 3 a 19 de outubro, no Paraguai, onde as Brabas -como são chamadas as jogadoras alvinegras- defenderão o troféu.Ficha técnica

Corinthians 2 x 0 São Paulo

CORINTHIANS

Nicole, Isabela, Dani Arias (Erika), Mariza e Yasmin (Paulinha); Yaya, Vic Albuquerque e Duda Sampaio (Ju Ferreira); Gabi Portilho (Eudimilla), Jaqueline (Carol Nogueira) e Millene (Gabi Zanotti). Técnico: Lucas Piccinato

SÃO PAULO

Carlinha, Leticia Alves, Kaka, Ana Alice (Jéssica Soares) e Bia Menezes; Duda Serrana, Maressa (Robinha), Aline e Camilinha (Rafa Mineira); Isa (Laryh) e Dudinha (Mariana Santos). Técnico: Thiago Viana

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Juíza: Daiane Caroline Muniz dos Santos

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Maíra Mastella Moreira

Cartões amarelos: Millene (COR); Maressa (SAO)

Cartão vermelho: Robinha (SAO)

Gols: Jaqueline, aos 17'/2T e Carol Nogueira, aos 44'/2T