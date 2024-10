Barcelona tenta convencer Messi a voltar

É no próximo dia 29 de novembro que o Barcelona irá alcançar os 125 anos de 'vida', e a direção liderada por Joan Laporta pretende realizar uma 'festa de arromba', ainda que os planos iniciais tenham já caído por terra.

De acordo com o portal Relevo, os responsáveis blaugrana queriam que esta data coincidisse com a reinauguração de Camp Nou, após as profundas obras de renovação, mas tal não será possível, visto que estas estão atrasadas, e só estarão concluídas, no melhor dos cenários, no final de dezembro.

Assim sendo, será realizada uma gala com algumas das principais figuras da história clube, onde se encontra Lionel Messi. Ou, pelo menos, essa é a intenção do time catalão, de acordo com o portal espanhol Relevo.

Nesse sentido, nos próximos dias, será enviada uma carta ao craque argentino (que, atualmente, representa o Inter Miami), a procurar convencê-lo a voltar a 'casa', na sequência da 'conturbada' saída para o Paris Saint-Germain, no verão de 2021.

