Veja o horário e onde assistir a cerimônia Bola de Ouro, que tem brasileiro na disputa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A revista France Football vai revelar nesta segunda-feira (28) o vencedor da Bola de Ouro para o melhor jogador do mundo na última temporada.

O troféu será entregue durante uma cerimônia no Théâtre du Châtelet, em Paris, França. O início do evento está previsto para as 16h (de Brasília) e terá transmissão pela TNT, na TV fechada, e no serviço de streaming Max.

Vinicius Junior, do Real Madrid, é o grande favorito a vencer a 68ª edição do prêmio. Ele é o único homem do Brasil na lista dos 30 jogadores indicados ao troféu, uma relação que inclui o inglês Jude Bellingham, também da equipe espanhola, o espanhol Rodri, do Manchester City e o norueguês Haaland, também do Manchester City.

Na disputa relacionada aos jogos femininos, estão na disputa as jogadoras brasileiras Gabi Portilho (Corinthians), Tarciane (Corinthians/Houston Dash) e o técnico Arthur Elias (Corinthians/seleção brasileiro).

VENCEDORES DA BOLA DE OURO

1956 Stanley Matthews (ING)

1957 Alfredo Di Stéfano (ESP-ARG)

1958 Raymond Kopa (FRA)

1959 Alfredo Di Stéfano (ESP-ARG)

1960 Luis Suárez (ESP)

1961 Omar Sivori (ITA)

1962 Josef Masopust (TCH)

1963 Lev Yashin (URS)

1964 Denis Law (SLD)

1965 Eusébio (POR)

1966 Bobby Charlton (ING)

1967 Flórián Albert (HUN)

1968 George Best (IRL)

1969 Gianni Rivera (ITA)

1970 Gerd Müller (ALE)

1971 Johan Cruijff (HOL)

1972 Franz Beckenbauer (ALE)

1973 Johan Cruijff (HOL)

1974 Johan Cruijff (HOL)

1975 Oleg Blokhin (URS)

1976 Franz Beckenbauer (ALE)

1977 Allan Simonsen (DIN)

1978 Kevin Keegan (ING)

1979 Kevin Keegan (ING)

1980 Karl-Heinz Rummenigge (ALE)

1981 Karl-Heinz Rummenigge (ALE)

1982 Paolo Rossi (ITA)

1983 Michel Platini (FRA)

1984 Michel Platini (FRA)

1985 Michel Platini (FRA)

1986 Igor Belanov (URS)

1987 Ruud Gullit (HOL)

1988 Marco van Basten (HOL)

1989 Marco van Basten (HOL)

1990 Lothar Matthäus (ALE)

1991 Jean-Pierre Papin (FRA)

1992 Marco van Basten (HOL)

1993 Roberto Baggio (ITA)

1994 Hristo Stoichkov (BUL)

1995 George Weah (LBR)

1996 Matthias Sammer (ALE)

1997 Ronaldo (BRA)

1998 Zinédine Zidane (FRA)

1999 Rivaldo (BRA)

2000 Luís Figo (POR)

2001 Michael Owen (ING)

2002 Ronaldo (BRA)

2003 Pavel Nedved (TCH)

2004 Andriy Shevchenko (UCR)

2005 Ronaldinho (BRA)

2006 Fabio Cannavaro (ITA)

2007 Kaká (BRA)

2008 Cristiano Ronaldo (POR)

2009 Lionel Messi (ARG)

2010 Lionel Messi (ARG)*

2011 Lionel Messi (ARG)*

2012 Lionel Messi (ARG)*

2013 Cristiano Ronaldo (POR)*

2014 Cristiano Ronaldo (POR)*

2015 Lionel Messi (ARG)*

2016 Cristiano Ronaldo (POR)

2017 Cristiano Ronaldo (POR)

2018 Luka Modric (CRO)

2019 Lionel Messi (ARG)

2020 Prêmio não foi entregue em função da pandemia de Covid-19

2021 Lionel Messi (ARG)

2022 Karim Benzema (FRA)

2023 Lionel Messi (ARG)

*Entre 2010 e 2015, o prêmio foi entregue em parceria com a Fifa