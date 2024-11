Dorival convoca Estevão, do Palmeiras, confirma a ausência de Neymar e deixa Endrick fora

LUCIANO TRINDADE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico Dorival Júnior divulgou nesta sexta-feira (1) a lista de convocados para os próximos confrontos da seleção brasileira nas Eliminatórias. Neymar, ainda sem ritmo de jogo, ficou fora da lista, mas chamou atenção também a ausência de Endrick, do Real Madrid, que vinha sendo convocado. Entre as novidades, o técnico chamou Estêvão, do Palmeiras.

Outra surpresa foi o zagueiro Murilo, ex-Corinthians e atualmente no Nottingham Forest, da Inglaterra. O comandante disse que o atleta sempre esteve em seu radar e destacou que o Brasil tem um bom leque de opções para formar sua defesa. "Nunca estivemos tão bem servidos de zagueiros", disse.

A seleção brasileira voltará a campo no dia 14, quando enfrentará a Venezuela, em Maturín, às 17h (de Brasília). Depois, no dia 19, encara o Uruguai, às 21h45, na Fonte Nova, em Salvador.

Atualmente, a equipe canarinho está na quarta colocação das Eliminatórias, com 16 pontos, empatada com o Uruguai, a três pontos da Colômbia, que está em segundo, e a seis da Argentina, líder do torneio.

Como o Brasil conseguiu duas vitórias nas últimas rodadas das Eliminatórias, contra Chile e Peru, Dorival viu diminuir a pressão sobre seu trabalho. Isso também reduziu a expectativa pelo retorno de Neymar à seleção, que ficou para 2025.

Recuperado de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, sofrida há um ano, o jogador fez apenas um jogo pelo Al Hilal desde seu retorno para os gramados.

Por isso, mesmo que esteja totalmente recuperado, ficou decidido entre ele e a comissão técnica da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) de que ele ainda precisa entrar em forma para retornar à seleção.

"Ele já está praticamente totalmente recuperado, mas teve poucos minutos, foi o que pesou bastante. Ele se dispôs a estar aqui dentro. Gostaria muito de ser relacionado, mas ele também entendeu a situação, a condição em que se apresenta, a pouca minutagem em campo e as próprias cobranças que todos nós faríamos com ele no banco ou dentro de campo", afirmou Dorival.

O comandante também falou sobre o comprometimento do camisa 10. "Um atleta do nível dele tem que ter o prazer de estar aqui sempre, sempre mostrou isso, e a importância disso é enorme. Não foi diferente dessa vez mesmo não estando 100%. Acredito que tenhamos que enaltecer essa postura que teve. Fisicamente depende de um complemento, se Deus quiser daqui para frente terá evolução grande", disse.

Depois de um ano e dois meses de inatividade, Neymar voltou aos gramados no último dia 21, na vitória por 5 a 4 sobre o Al Ain pela Champions da Ásia. O brasileiro entrou aos 32 minutos do segundo tempo e jogou cerca de 27 minutos contando os acréscimos.

Outro que se recuperou recentemente de uma lesão foi Vinicius Junior. Ausente nos dois últimos duelos da seleção por causa de uma contusão cervical, o astro do Real Madrid está de volta ao time de Dorival Junior. O time espanhol cedeu ainda mais dois atletas à seleção: Éder Militão e Rodrygo. A lista poderia ser maior, mas desta vez Endrick acabou ficando fora.

Segundo Dorival, como ele também não vem tendo muito espaço no Real, acabou preterido desta vez na equipe canarinho. "Alguns nomes importantes ficaram fora, como o Endrick por exemplo. Jogadores estão atuando ou não [em seus clubes]? Temos que ter um peso maior para aqueles que estão", disse o técnico.

Veja os convocados:

Goleiros: Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Abner (Lyon) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Murillo (Nottingham Forest)

Meio-campistas: André (Wolverhampton), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphinha (Barcelona)

Atacantes: Estêvão (Palmeiras), Igor Jesus (Botafogo), Luiz Henrique (Botafogo), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid)