Boicote do Real Madrid à Bola de Ouro dá o que falar: "falta de classe"

Gary Neville não poupou, esta sexta-feira (1º), nas críticas tecidas ao Real Madrid, pelo fato de ter optado por não marcar presença na premiação da Bola de Ouro, troféu que foi parar nas mãos do jogador espanhol Rodri Hernández, do Manchester City.

"Rodri é um homem de classe, dentro e fora de campo, e estou encantado que tenha ganho. Há um sentimento de titularidade por parte do Real Madrid, no geral, essa o que são, e produziram alguns dos melhores jogadores de todos os tempos", começou por afirmar, no podcast 'It's Called Soccer'.

"Gostaria que Vinícius Júnior tivesse viajado para a premiação, convidado Rodri para a festa e celebrado com ele, dizendo-lhe 'Muito bem, Rodri, és um jogador fantástico, mas sabes que mais? No próximo ano, espero vencer'. Isso, para mim, é que é classe", prosseguiu.

"Vinícius é um talento especial, é fantástico e vai vencer, um dia, certamente, mas a ideia de tentar retirar a glória... Entendo, é um jogador das torcidas, é respeitado em todo o mundo e é um bom homem... Sinto, apenas que é falta de classe", completou.

