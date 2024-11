Bactéria obriga promessa do Real Madrid a acabar carreira aos 19 anos

Marc Cucalón usou as redes sociais nesta terça-feira para anunciar o fim de sua carreira no futebol, aos 19 anos, devido a complicações decorrentes de uma lesão sofrida há dois anos. A lesão foi agravada por uma infecção causada por uma bactéria rara, e ele afirma ter lutado "fisicamente e mentalmente" com todas as suas "forças" para reverter a situação.

“Nem sabia como começar esta carta, então começo agradecendo a todos. De coração. Por todo o apoio que recebi durante este tempo. Cheguei às categorias de base do Real Madrid no verão de 2016 como um garoto cheio de sonhos, e fui muito, muito feliz. Minha vida mudou completamente desde o dia 6 de setembro de 2022, em um jogo da UEFA Youth League”, escreveu ele, relembrando a partida contra o Celtic.

Após diversas complicações, ele tomou a difícil decisão de "dizer ADEUS ao futebol, pelo menos da forma que sempre sonhei". Cucalón explicou que, nos últimos dois anos, lutou com tudo o que tinha para voltar a jogar, mas a recuperação não foi possível. “Não me interpretem mal, isso não é uma despedida triste”, afirmou.

O jovem aproveitou para agradecer aos pais, que o apoiaram em todas as decisões e obstáculos. “Sair de casa para realizar meu sonho foi difícil, mas ver o sorriso deles quando me viam feliz em campo se tornou meu maior orgulho. Obrigado também aos meus amigos, que nunca me abandonaram”, concluiu no texto emocionado.

A rara infecção complicou a recuperação da lesão, pois a bactéria se alojou na cartilagem de uma articulação durante uma cirurgia para reparar o ligamento cruzado do joelho, segundo fontes espanholas.

