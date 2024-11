Jogador de 15 anos morre em campo durante partida na Colômbia

O futebol colombiano está de luto nesta segunda-feira após a morte de Samuel Hodwalker, jogador de apenas 15 anos. O jovem, que integrava a equipe do Caimanes FC, faleceu durante uma partida das categorias de base, realizada no Colegio Alemán, próximo a Barranquilla.

Segundo informações do portal sul-americano Infobae, Samuel perdeu os sentidos de forma súbita e caiu no gramado, causando pânico entre companheiros de equipe, treinadores e espectadores presentes. O jogador foi rapidamente socorrido e levado de urgência para a Clínica Portoazul, em Puerto Colombia, mas não resistiu e faleceu pouco depois de chegar ao local. A suspeita inicial é de que a causa tenha sido um problema cardíaco.

O Caimanes FC, clube pelo qual Samuel jogava, divulgou uma nota oficial lamentando profundamente a perda do jovem atleta. "A nossa família CFC está de luto. Lamentamos profundamente o repentino falecimento do nosso querido atleta, Samuel Hodwalker, da categoria de 2009. Enviamos a todos os seus familiares as nossas mais sentidas condolências e muita força para enfrentar esta difícil partida deste ser tão querido", declarou o clube.

A homenagem seguiu destacando as qualidades de Samuel, tanto como jogador quanto como pessoa. "Samuel, o CFC irá recordar-te desde que chegaste para fazer parte da nossa família, pelo teu compromisso, sentido de pertencimento, pelos teus feitos alcançados, pela tua sinceridade, alegria, entrega, humildade e, sobretudo, por seres um excelente atleta e um grande companheiro."

O clube encerrou a mensagem com um tom emocionante: "Voa alto, Caimancito. Deus recebe-te com os braços abertos no céu. A tua amizade e talento viverão eternamente nos nossos corações."

