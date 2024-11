Gary Neville explica relação com Cristiano Ronaldo: "Não éramos amigos"

Gary Neville participou, esta quarta-feira, numa animada conversa com Jamie Carragher, no canal de YouTube 'The Overlap US', onde recordou o dia em que foi ignorado por Cristiano Ronaldo, em plena transmissão televisiva.

O ex-jogador inglês relembrava o encontro entre o seu Manchester United e o West Ham, em 2022, à beira do gramado de Old Trafford, quando Cristiano Ronaldo cumprimentou todos os presentes... menos ele. Agora, o ex-atleta fez questão de destacar que a relação entre eles nunca foi das melhores.

"Para ser sincero, nunca falei com ele antes disso, durante oito ou nove anos. Eu não era amigo de Cristiano Ronaldo quando jogávamos no clube. Ele era um excelente companheiro de equipe e um jogador especial", afirmou.

"Ele ajudou muito o Manchester United no passado, e acredito que o clube também foi muito importante para ele, assim como os jogadores mais experientes que estavam ao seu redor, no sentido de princípios. Foi por isso que fiquei desapontado com ele pela forma como saiu", continuou.

"Tenho certeza de que ele ficou incrivelmente frustrado com o nível dos jogadores e do futebol que encontrou, porque tem padrões altíssimos. Eu entendo o lado dele, mas eu teria lidado com as coisas de outra forma", concluiu.

