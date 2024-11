Promessa do ciclismo belga morre "subitamente" no dia do 19.º aniversário

O ciclismo belga lamenta profundamente a morte de Tuur Hancke, jovem atleta de 19 anos que competia pela equipe The Lead Out Cycling Academy desde 2022. A notícia da tragédia foi confirmada pela própria equipe nesta quarta-feira (27), por meio de uma nota emocionante nas redes sociais.

"Foi com grande pesar que o clube tomou conhecimento da morte súbita de Tuur Hancke. Ele competia com nossa equipe de juniores desde 2022, e esta seria sua última temporada com as promessas", iniciou o comunicado da equipe.

A mensagem destacou as qualidades do jovem atleta e o impacto que ele teve no grupo: "Corredores e funcionários vão preservar as melhores memórias do Tuur. Sempre respeitoso, sempre sorridente, querido por todos. Infelizmente, não teremos mais tempo juntos para criar novas memórias."

A equipe encerrou o comunicado com palavras de solidariedade: "Desejamos muita força a todos que conheceram o Tuur. Em primeiro lugar, à família dele, aos companheiros de equipe e aos amigos, dentro e fora do clube."

Leia Também: Abel é chamado de burro pela torcida do Palmeiras