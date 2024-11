Abel é chamado de burro pela torcida do Palmeiras

Na noite de terça-feira, 26 de novembro de 2024, o Palmeiras enfrentou o Botafogo no Allianz Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto, considerado decisivo na disputa pelo título, terminou com a vitória do Botafogo por 3 a 1, resultado que complicou as pretensões do Palmeiras na competição.

O Botafogo abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, com gol de Savarino. Aos 43 minutos, Adryelson ampliou para 2 a 0. No segundo tempo, aos 47 minutos, Richard Ríos descontou para o Palmeiras, mas a reação foi insuficiente. O Botafogo consolidou a vitória com mais um gol nos acréscimos, fechando o placar em 3 a 1.

A partida também foi marcada por momentos de tensão entre a torcida e o técnico Abel Ferreira. Aos 81 minutos, Abel substituiu Willian Estêvão por Gabriel Menino, decisão que gerou insatisfação na torcida organizada 'Mancha Alviverde', que chegou a chamar o treinador de "burro". No entanto, outros torcedores defenderam o técnico português, evidenciando a divisão de opiniões nas arquibancadas.

Com a derrota, o Palmeiras permanece com 64 pontos, enquanto o Botafogo alcança 68 pontos, retomando a liderança do campeonato. Faltando duas rodadas para o fim da competição, o Palmeiras precisa vencer seus próximos jogos e torcer por tropeços do Botafogo para manter viva a esperança de conquistar o título.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Internacional, fora de casa, enquanto o Botafogo enfrentará o Santos no Estádio Nilton Santos. Ambas as partidas serão decisivas para as pretensões das equipes na reta final do Brasileirão.

