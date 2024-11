Verstappen afirma que quer "fazer outras coisas na vida para relaxar"

Max Verstappen alcançou um marco histórico ao conquistar seu quarto título mundial de Fórmula 1, tornando-se parte de um seleto grupo de pilotos tetracampeões. Apesar do feito impressionante, o piloto da Red Bull revelou que os recordes não são sua maior motivação e destacou que valoriza outros aspectos de sua vida.

Em sua primeira entrevista após o título, concedida à própria Fórmula 1, Verstappen enfatizou a importância de aproveitar a vida fora das pistas e deixou claro que sua carreira no automobilismo pode não ser tão longa quanto a de outros pilotos.

"24 corridas é muito, e sei que não posso fazer isso para sempre. Adoro competir com pilotos incríveis, mas vai chegar o dia em que só vou querer relaxar. Já sabem, só se vive uma vez", afirmou o neerlandês.

Verstappen também destacou seus planos de diversificar as experiências de vida e priorizar a família. "Quero fazer outras coisas para aproveitar e maximizar minha vida neste planeta. Seria incrível ganhar oito títulos, mas, por outro lado, não é realmente necessário. Há muitas coisas que pretendo fazer na vida", explicou.

O piloto, que começou sua trajetória na Fórmula 1 ainda jovem, refletiu sobre o impacto de sua carreira na vida familiar. "Quero me divertir mais e passar mais tempo com minha família. Desde os meus quatro anos, nossas vidas foram dedicadas para que eu chegasse à Fórmula 1. Agora quero retribuir e aproveitar mais o tempo com eles", concluiu.

Leia Também: Verstappen conquista tetracampeonato da Fórmula 1 em Las Vegas