Veja os cenários que mantêm o Palmeiras na briga pelo título do Brasileirão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras encara o Cruzeiro nesta quarta-feira (4) e precisa de uma vitória para seguir com chance de lutar pelo tricampeonato brasileiro. A partida será no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

Um triunfo do time de Abel Ferreira adia a definição do título brasileiro independentemente do resultado do Botafogo. Isso porque, mesmo com uma vitória dos cariocas sobre o Internacional, a diferença entre os dois permaneceria em três pontos. Além disso, eles seguiriam empatados em número de vitórias.

O Palmeiras pode, inclusive, assumir a liderança do Brasileirão. Caso vença o Cruzeiro, e o Botafogo perca para o Internacional, o Alviverde empataria em número de pontos 73 e pularia para a primeira colocação pelo número de vitórias (22 contra 21).

Já um empate ou derrota alviverde pode sacramentar o título do Botafogo. Caso a distância entre os clubes chegue a no mínimo quatro pontos, os cariocas encerram um jejum de 29 anos sem levantar o título nacional.

COMO CHEGAM OS ADVERSÁRIOS DE PALMEIRAS E BOTAFOGO

O Cruzeiro briga por uma vaga na Libertadores. O time mineiro é o nono colocado do Brasileiro e precisa da vitória para trocar de lugar com o Bahia e entrar no G8.

Por outro lado, o Internacional não tem mais pretensões no Brasileirão. O Colorado já garantiu uma vaga na competição continental e não tem mais chance de título.

As partidas de Palmeiras e Botafogo acontecem em mesmo dia e horário. As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília).

COMO ESTÁ A BRIGA PELO TÍTULO

- Botafogo - 73 pontos (21 vitórias)

- Palmeiras - 70 pontos (21 vitórias)