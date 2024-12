Atletas que foram encontrados mortos no auge da carreira; veja

Astro da NBA Janis Timma é encontrado morto em prédio na Rússia - Vários atletas despontaram no esporte porque começaram a se dedicar em suas respectivas modalidades desde muito cedo. Mas, quando muitos desses jovens estavam aprimorando seus talentos ou no auge das suas carreiras, suas vidas foram repentinamente interrompidas por tragédias. No dia 16 de dezembro de 2024, o astro da NBA Janis Timma foi encontrado morto no fundo de uma escada de um prédio de apartamentos em Moscou. Acredita-se que o jogador de basquete letão de 32 anos morreu depois de uma queda. Após a divulgação de uma causa preliminar de morte, acredita-se que ele tenha tirado a própria vida. O incidente ocorreu no aniversário de sua ex-esposa. Timma e a cantora e atriz ucraniana Anna Sedokova entraram com pedido de divórcio no início deste ano. Foi relatado que o telefone encontrado ao lado dele tinha uma mensagem de Sedokova. Desde então, ela postou uma homenagem emotiva no Instagram. O ala de 2 metros ficou famoso jogando pelo Memphis Grizzlies e Orlando Magic. O atleta também teve uma carreira de sucesso na Euro League. No entanto, em outubro, ele recebeu críticas negativas sobre sua intenção de jogar profissionalmente na Rússia. Atletas letões são proibidos de participar de esportes russos, então esta decisão significou o fim de sua carreira internacional. Na galeria, relembre outros ícones do esporte que morreram muitos jovens.

© Getty Images