Os momentos esportivos mais memoráveis de 2024 em fotos - Anos como 2024 são muito especiais quando se trata de eventos esportivos. Além das habituais competições anuais nas mais variadas modalidades, fomos brindados com o maior evento multiesportivo da história – os Jogos Olímpicos de Verão, que foram realizados em Paris, França. E como se isso não bastasse, os fãs de futebol de todo o mundo ficaram encantados ao ver alguns dos melhores times do mundo jogarem. E há ainda mais histórias! No geral, 2024 é um ano inesquecível quando se trata de esportes. Clique para ver algumas das melhores imagens do ano.

© <p>Getty Images</p>